Игорь Руденя: в Верхневолжье пройдут крупные энергосетевые учения

ТВЕРЬ, 13 сен — РИА Новости. Тверские власти рассчитывают поднять технологический уровень энергосистемы региона, заявил губернатор области Игорь Руденя.

"Буквально через несколько дней в нашем регионе начнутся масштабные учения по расчистке, расширению просек. Мы рассчитываем выйти на совершенно новый технологический уровень энергосистемы тверского региона и надеемся, что учения будут содействовать достижению результата", — сказал глава региона, выступая на проходящем в Твери в четверг заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО и субъектов электроэнергетики.

По его словам, вопросы готовности объектов энергетики к осенне-зимнему периоду, обеспечения устойчивого электроснабжения потребителей и модернизации энергосетевого комплекса являются приоритетными для областного правительства.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тверской области, по договоренности губернатора с Минэнерго, компаниями Россети, МРСК и Тверьэнерго, учения, в которых примут участие более пяти тысяч специалистов и также порядка 800 единиц техники, начнутся 22 сентября. В течение трех месяцев в регионе расчистят более 6,5 тысяч гектаров просек и реконструируют около 530 километров воздушных линий. Это позволит значительно снизить количество аварий на сетях, минимизировать риски перебоев в электроснабжении на территории региона.

Глава региона напомнил, что Тверская область является вторым регионом после Дагестана, где проводятся подобного рода учения. В дальнейшем Верхневолжье готово оказать поддержку другим субъектам РФ, где будут реализовываться аналогичные мероприятия.

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