Сенатор призвал активнее обсуждать проблемы развития Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Проблемы развития дальневосточных регионов и их планы на будущее нужно активнее обсуждать в обществе, прежде всего, по инициативе региональных и местных властей, считает сенатор от Сахалина, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.
Президент РФ Владимир Путин в среду на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Дальний Восток по качеству делового климата должен быть конкурентоспособен и по отношению к другим регионам России, и к странам-соседям. Он отметил, что уже в текущем году четыре из девяти дальневосточных регионов вошли в топ-40 национального рейтинга по качеству инвестиционного климата. По мнению Путина, это хорошая динамика, но работы еще предстоит немало.
"У всех регионов (Дальнего Востока – ред.) разные стартовые условия. Рейтинг — это важный показатель и руководители регионов стремятся к "завоеванию" больших высот в объявленном АСИ соревновании. Но надо понимать, что есть регионы-лидеры, а есть те, которым нужно оказывать серьезную последовательную помощь, как на уровне правительства, так и на уровне федерального округа", — сказал Мезенцев в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ.
По его словам, у ряда регионов есть немало нерешенных вопросов, в том числе недостаточная обеспеченность транспортной инфраструктурой, удаленность ряда территорий, низкая транспортная доступность, недостаточная бюджетная обеспеченность, а значит, отметил Мезенцев, – отсутствие достаточных средств для формирования бюджетов развития и роста.
"Проблемы развития регионов, узкие "места" программы и планы на будущее должны куда больше, куда активнее обсуждаться в обществе и, прежде всего, по инициативе региональных правительств, муниципалитетов. Готовность к диалогу власти на местах — важнейшее условие взаимопонимания и доверия", — сказал сенатор.