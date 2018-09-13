Сенатор призвал активнее обсуждать проблемы развития Дальнего Востока

Дмитрий Мезенцев во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

Дмитрий Мезенцев во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Проблемы развития дальневосточных регионов и их планы на будущее нужно активнее обсуждать в обществе, прежде всего, по инициативе региональных и местных властей, считает сенатор от Сахалина, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

Президент РФ Владимир Путин в среду на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Дальний Восток по качеству делового климата должен быть конкурентоспособен и по отношению к другим регионам России, и к странам-соседям. Он отметил, что уже в текущем году четыре из девяти дальневосточных регионов вошли в топ-40 национального рейтинга по качеству инвестиционного климата. По мнению Путина, это хорошая динамика, но работы еще предстоит немало.

"У всех регионов (Дальнего Востока – ред.) разные стартовые условия. Рейтинг — это важный показатель и руководители регионов стремятся к "завоеванию" больших высот в объявленном АСИ соревновании. Но надо понимать, что есть регионы-лидеры, а есть те, которым нужно оказывать серьезную последовательную помощь, как на уровне правительства, так и на уровне федерального округа", — сказал Мезенцев в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ.

По его словам, у ряда регионов есть немало нерешенных вопросов, в том числе недостаточная обеспеченность транспортной инфраструктурой, удаленность ряда территорий, низкая транспортная доступность, недостаточная бюджетная обеспеченность, а значит, отметил Мезенцев, – отсутствие достаточных средств для формирования бюджетов развития и роста.

"Проблемы развития регионов, узкие "места" программы и планы на будущее должны куда больше, куда активнее обсуждаться в обществе и, прежде всего, по инициативе региональных правительств, муниципалитетов. Готовность к диалогу власти на местах — важнейшее условие взаимопонимания и доверия", — сказал сенатор.