Энергоснабжение Верхневолжья обсудили Игорь Руденя и замминистра энергетики

ТВЕРЬ, 13 сен — РИА Новости. Вопросы обеспечения в Тверской области надежного энергоснабжения и реализации мер по развитию отрасли обсудили губернатор Тверской области Игорь Руденя с заместителем министра энергетики РФ Андреем Черезовым.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области, встреча прошла в преддверии совместного заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов Центрального федерального округа по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

Отметив, что Тверь не случайно выбрана для проведения этого совещания, замминстра поблагодарил тверские власти за работу по наведению порядка в компании "Тверская генерация". Согласно статистике Ростехнадзора, система теплоснабжения Тверской области является одной из самых проблемных. В ходе прошедшего отопительного сезона "Тверская генерация", являющаяся единой теплоснабжающей компанией областной столицы, не прекращала ремонт городских теплосетей.

"C вашим приходом все сдвинулось с мертвой точки. Сейчас предприятие показывает неплохие показатели по запасам топлива, восстановительным ремонтам, в том числе ремонтам магистральных сетей, которые идут даже с опережением графика и ремонтам распределительных сетей. Нам необходимо совместно вести работу по дальнейшему повышению эффективности предприятия", — сказал Черезов, слова которого цитирует пресс-служба.

Губернатор в свою очередь отметил, что областные власти проводят большую работу по повышению устойчивости энергоснабжения, расчистке просек, замене проводов, опор линий электропередач.

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