КАЛИНИНГРАД, 13 сен — РИА Новости. Резервные источники электроэнергии, дизель-генераторные установки, ввели в эксплуатацию на двух новых теплоэлектростанциях в Калининградской области — Маяковской и Талаховской, это позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей в случае аварий, сообщила журналистам представитель Калининградского филиала ООО "Интер РАО — Инжиниринг" Наталья Орехова.
"На Маяковской и Талаховской ТЭС в Калининградской области завершены испытания и введены в эксплуатацию дизель-генераторные установки. Данное оборудование поможет обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей региона в случае аварийных ситуаций", — сказала Орехова.
В случае аварийной ситуации и отключения всех генерирующих мощностей в энергосистеме Калининградской области дизель-генераторные установки снабжают электроэнергией основное технологическое оборудование станций для ее запуска и последующего восстановления электроснабжения потребителей.