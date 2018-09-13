У Дагестана "колоссальные резервы" налоговой модернизации, заявил Медведев

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у Дагестана есть колоссальные резервы в части налоговой модернизации, но сейчас в республике очень значительна "серая зона".
Васильев привел в пример Ставропольский край, где общая сумма торговых операций на 200 миллионов рублей меньше, чем в Дагестане, но налоговые сборы выше в 4 раза.
"Мы эту задачу поставили. Последовательно решаем. Видим подвижки", — сказал глава региона.
Он также рассказал о борьбе с коррупцией в республике. По его словам, с начала этой работы были уволены или ушли около 200 чиновников.