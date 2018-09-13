У Дагестана "колоссальные резервы" налоговой модернизации, заявил Медведев

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у Дагестана есть колоссальные резервы в части налоговой модернизации, но сейчас в республике очень значительна "серая зона".

"Вы правильно сказали. В части налоговой модернизации и создания дополнительных источников роста экономики Дагестана, получения дополнительных доходов резервы колоссальные, потому что "серая зона", к сожалению, пока очень и очень значительная. Она, скажем прямо, более значительная, чем во всех других регионах страны", — сказал Медведев на встрече с главой региона Владимиром Васильевым.

Васильев привел в пример Ставропольский край, где общая сумма торговых операций на 200 миллионов рублей меньше, чем в Дагестане, но налоговые сборы выше в 4 раза.

"Мы эту задачу поставили. Последовательно решаем. Видим подвижки", — сказал глава региона.

Он также рассказал о борьбе с коррупцией в республике. По его словам, с начала этой работы были уволены или ушли около 200 чиновников.