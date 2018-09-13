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Экономика

В МЭА назвали условия для роста цен на нефть

(обновлено: 14:48 13.09.2018)
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© AP Photo / Hasan JamaliНефтяной станок-качалка. Архивное фотоНефтяной станок-качалка. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) допускает рост цен на нефть выше текущих уровней в случае, если экспорт нефти Венесуэлы и Ирана продолжит снижаться, а рынок не сможет компенсировать это ростом добычи в других странах, говорится в сентябрьском докладе МЭА.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Новак назвал причины, по которым цена на нефть превышает рыночную на $5-6
Цена на нефть марки Brent в августе снижались до уровня 70 долларов за баррель, а сейчас растут до 80 долларов за баррель. "Две причины колебаний заключаются в том, что продолжается снижение добычи нефти в Венесуэле и приближается 4 ноября, когда санкции США против Ирана вступят в силу", — говорится в докладе.

Добыча нефти в Иране в августе снизилась на 150 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем — до 3,78 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти снизился на 280 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем — до 1,9 миллиона баррелей в сутки, в том числе Китай и Индия сократили закупки нефти из Ирана на 200 тысяч баррелей в сутки и 380 тысяч баррелей в сутки. Добыча нефти в Венесуэле снизилась на 20 тысяч баррелей в сутки — до 1,24 миллиона баррелей в сутки, отмечается в докладе.

По расчетам МЭА по состоянию на август, ОПЕК обладает свободными мощностями по добыче нефти в 2,7 миллиона баррелей в сутки, 60% от этого объема приходится на Саудовскую Аравию. "Но непонятно, какой объем мощностей, кроме того, о котором говорят, что их можно легко ввести в эксплуатацию, будет доступен при дальнейшем снижении экспорта нефти Венесуэлы и введением санкций против Ирана. Это не только вопрос объемов: нефтеперерабатывающие заводы, которые используют нефть Венесуэлы и Ирана, будут конкурировать за нефть похожего качества, чтобы сохранить производство на определенном уровне", — прогнозируют эксперты МЭА.

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Очень деньги нужны: США взялись за "нефтяных союзников" России
Дополнительным источником нефти на рынке может стать рост добычи в Бразилии и США, а также добыча в Ливии. В то же время производители нефти, сопоставимой по качеству с иранской, Ирак, Саудовская Аравия и Россия увеличили добычу нефти в августе в соответствии со смягчением соглашения о сокращении добычи нефти. "Один из постоянных клиентов национальной нефтяной компании Ирана NIOC в Европе заменил иранскую нефть саудовскими сортами. Согласно сообщениям, в Азии некоторые нефтеперерабатывающие заводы запросили больший объем нефти из Саудовской Аравии на октябрь. Пока экспорт Ирана снизился на около 500 тысяч баррелей в день с мая, поставки нефти из Ирака и Саудовской Аравии выросли на 200 тысяч баррелей в день и 60 тысяч баррелей в день соответственно", — уточняется в докладе.

"Мы вступаем в сложный период на нефтяном рынке. Ситуация в Венесуэле может ухудшаться быстрее, конфликты могут вновь начаться в Ливии и в течение 53 дней до 4 ноября (дата введения санкций США против Ирана — ред.) страны и компании примут больше решений по покупкам иранской нефти. Предстоит выяснить, решат ли другие нефтедобывающие страны увеличить добычу. Диапазон цены на нефть марки Brent в 70-80 долларов за баррель может быть протестирован", — отмечает МЭА.

Расклад сил на мировом рынке нефти
© Инфографика
Расклад сил на мировом рынке нефти
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Andrey Rudoy
до 4 ноября ещё достаточно далеко чтобы это вызывало бы скачки на нефть длительностью по несколько дней, по существу же о каких мощностях идёт речь тоже хорошо бы понять - одно дело это когда едва не фонтанирующая лёгкая нефть, другое когда надо качать вязкую с больших глубин...
15:44
13.09.2018
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