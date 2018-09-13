В МЭА назвали условия для роста цен на нефть

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) допускает рост цен на нефть выше текущих уровней в случае, если экспорт нефти Венесуэлы и Ирана продолжит снижаться, а рынок не сможет компенсировать это ростом добычи в других странах, говорится в сентябрьском докладе МЭА.
Добыча нефти в Иране в августе снизилась на 150 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем — до 3,78 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти снизился на 280 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем — до 1,9 миллиона баррелей в сутки, в том числе Китай и Индия сократили закупки нефти из Ирана на 200 тысяч баррелей в сутки и 380 тысяч баррелей в сутки. Добыча нефти в Венесуэле снизилась на 20 тысяч баррелей в сутки — до 1,24 миллиона баррелей в сутки, отмечается в докладе.
По расчетам МЭА по состоянию на август, ОПЕК обладает свободными мощностями по добыче нефти в 2,7 миллиона баррелей в сутки, 60% от этого объема приходится на Саудовскую Аравию. "Но непонятно, какой объем мощностей, кроме того, о котором говорят, что их можно легко ввести в эксплуатацию, будет доступен при дальнейшем снижении экспорта нефти Венесуэлы и введением санкций против Ирана. Это не только вопрос объемов: нефтеперерабатывающие заводы, которые используют нефть Венесуэлы и Ирана, будут конкурировать за нефть похожего качества, чтобы сохранить производство на определенном уровне", — прогнозируют эксперты МЭА.
"Мы вступаем в сложный период на нефтяном рынке. Ситуация в Венесуэле может ухудшаться быстрее, конфликты могут вновь начаться в Ливии и в течение 53 дней до 4 ноября (дата введения санкций США против Ирана — ред.) страны и компании примут больше решений по покупкам иранской нефти. Предстоит выяснить, решат ли другие нефтедобывающие страны увеличить добычу. Диапазон цены на нефть марки Brent в 70-80 долларов за баррель может быть протестирован", — отмечает МЭА.