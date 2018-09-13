Новак назвал причины, по которым цена на нефть превышает рыночную на $5-6

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Торговые войны и санкции США в отношении Ирана удерживают стоимость нефти на 5-6 долларов выше цены, отражающей реальный баланс на рынке, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью каналу CNBC, выдержки из которого опубликованы на сайте российского министерства.

В ходе интервью министр выразил приверженность решениям, направленным на балансировку мирового рынка. По его словам, если Россия и ее партнеры столкнуться с нехваткой нефти, что будет оказывать давление на цены, возникнет необходимость принять решение о росте производства.

"Кроме баланса спроса и предложения на цены оказывают влияние и другие факторы, к примеру, торговые войны и санкции США в отношении Ирана. По оценке министра, это удерживает стоимость нефти на 5-6 долларов выше цены, отражающей реальный баланс на рынке", — сообщается на сайте Минэнерго РФ.

По состоянию на 12.09 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,87%, до 79,05 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,46%, до 69,34 доллара.