В Краснодаре 18-19 октября пройдет бизнес-форум "Дело за малым"

КРАСНОДАР, 13 сен — РИА Новости. Одно их главных бизнес-событий Юга России – форум "Дело за малым" – состоится 18 и 19 октября, его главной темой станет цифровая трансформация бизнеса, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"В этом году одно их главных бизнес-событий Юга России – форум "Дело за малым" – состоится 18 и 19 октября. Его главной темой станет цифровая трансформация бизнеса. Краснодарскому краю и, уверен, всей стране, нужны передовые технологии в промышленности, в сельском хозяйстве, в медицине", — сказал Кондратьев.

По его словам, малый и средний бизнес должен активно участвовать в процессе их создания. "Поэтому вопросы цифровизации и автоматизации бизнес-процессов сегодня приобретают особое значение. Мы пригласили в Краснодар лучших экспертов страны в этом направлении, всемирно известных бизнес-тренеров и предпринимателей", — добавил губернатор.

Как рассказал глава края, на форуме запланированы пленарное заседание, более 30 образовательных мероприятий, тренинги, встречи с успешными бизнесменами.

Кондратьев выразил уверенность, что для тех, кто только задумывается об открытии бизнеса, и для молодых предпринимателей участие в форуме станет своеобразной отправной точкой в карьере.

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