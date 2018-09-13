Александр Моор: Тюменская область продолжит активный поиск инвесторов

ТЮМЕНЬ, 13 сен — РИА Новости. Правительство Тюменской области намерена продолжить активный поиск новых инвесторов, готовых вложить средства в проекты на территории региона, заявил глава Тюменской области Александр Моор.
Областная избирательная комиссия признала действительными и состоявшимися выборы губернатора региона и победу на них Александра Моора.
Моор подтвердил преемственность региональной инвестиционной политики и приверженность всем ранее достигнутым договоренностям.
Кроме того, он сообщил, что уже провел переговоры с большим количеством потенциальных инвесторов и обсудил с ними возможности для реализации новых инвестиционных проектов.
"Такие проекты есть, в частности, у компании СИБУР — конечно, менее масштабные и дорогостоящие по сравнению с завершаемыми сегодня. Но потенциал Тобольской промышленной площадки далеко не исчерпан. Кроме того, есть еще, как минимум, два потенциальных инвестора в сфере нефтехимии. Это достаточно финансово емкие проекты", — сказал глав региона.
По его словам, серьезный интерес у инвесторов вызывает и тюменский агропромышленный комплекс.
"Есть очень крупные компании, работающие в сферах производства молока и глубокой переработки сельхозпродукции. Мы ведем переговоры о реализации нескольких серьезных инвестпроектов. Если все сложится, мы сможем существенно изменить структуру экономики некоторых муниципалитетов", — отметил Моор.