Александр Моор: Тюменская область продолжит активный поиск инвесторов

ТЮМЕНЬ, 13 сен — РИА Новости. Правительство Тюменской области намерена продолжить активный поиск новых инвесторов, готовых вложить средства в проекты на территории региона, заявил глава Тюменской области Александр Моор.

Областная избирательная комиссия признала действительными и состоявшимися выборы губернатора региона и победу на них Александра Моора.

Моор подтвердил преемственность региональной инвестиционной политики и приверженность всем ранее достигнутым договоренностям.

Кроме того, он сообщил, что уже провел переговоры с большим количеством потенциальных инвесторов и обсудил с ними возможности для реализации новых инвестиционных проектов.

"Такие проекты есть, в частности, у компании СИБУР — конечно, менее масштабные и дорогостоящие по сравнению с завершаемыми сегодня. Но потенциал Тобольской промышленной площадки далеко не исчерпан. Кроме того, есть еще, как минимум, два потенциальных инвестора в сфере нефтехимии. Это достаточно финансово емкие проекты", — сказал глав региона.

По его словам, серьезный интерес у инвесторов вызывает и тюменский агропромышленный комплекс.

"Есть очень крупные компании, работающие в сферах производства молока и глубокой переработки сельхозпродукции. Мы ведем переговоры о реализации нескольких серьезных инвестпроектов. Если все сложится, мы сможем существенно изменить структуру экономики некоторых муниципалитетов", — отметил Моор.

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