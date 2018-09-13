ОНФ намерен передать президенту и Совбезу доклад "Российский лес"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен передать президенту РФ, лидеру ОНФ Владимиру Путину и Совбезу РФ доклад "Российский лес" о проблемах в этой отрасли в стране и с предложениями по улучшению ситуации, заявил модератор тематической площадки ОНФ "Экология", координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса РФ Владимир Гутенев.

"Третьего июля нынешнего года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проинформировал, что президент РФ, лидер ОНФ Владимир Путин осенью проведет заседание Совбеза, которое будет посвящено правонарушениям в лесной отрасли, и планируется, что на заседании Совбеза под руководством президента рассмотрят дополнительные меры по пресечению нарушений в обороте древесины, заготовки древесины. Мы подготовили аналитический доклад "Российский лес", который мы планируем передать и нашему лидеру, и членам Совета безопасности", — сказал Гутенев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".