МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Движение бизнес-ангелов в России набирает обороты, хотя число их иностранных коллег в РФ постепенно падает из-за юридической незащищенности таких инвесторов, отсутствия государственной помощи и налоговых преференций, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.

Бизнес-ангелы — это инвесторы, вкладывающие собственные средства в проекты (чаще всего стартапы) в обмен на долю в бизнесе или голосующий пакет акций, чтобы иметь решающее влияние при принятии финансовых и управленческих решений.

Как рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов России Виталий Полехин, профессионально и регулярно в России инвестируют около двадцати человек, вкладывая от совсем небольших сумм до 1 миллиона долларов в год. И, помимо них, в России есть около пяти известных "капиталистов", которые инвестируют до нескольких десятков миллионов долларов в год.

"Проблемы бизнес-ангелов — это и недостаток качественных проектов и команд, обладающих необходимыми качествами для построения успешного бизнеса, и какие-то негативные тренды в экономике, но ключевая проблема в принципе одна — недостаток инструментов для выхода из проектов и малое число самих выходов. В 2017 году общий объем выходов из проектов на российском рынке составил 52 миллиона долларов против 66 миллионов в 2016-м и 1,309 миллиарда долларов в 2015 году (с учетом сделки по Avito на 1,2 миллиарда долларов)", — сообщил гендиректор компании "ВЭБ Инновации" Олег Теплов.

Куда летят ангелы

По словам Полехина, объем "ангельских" инвестиций на российском рынке ежегодно растет не менее чем на 30%. "Бизнес-ангелы находятся в более выгодной ситуации, чем венчурные фонды, им не нужно дожидаться покупки проекта "стратегом", чтобы показать доходность, им достаточно дождаться инвестора следующего раунда и продать свою долю с хорошей доходностью", — рассказал он.

"На протяжении нескольких лет наблюдается непрерывный рост бизнес-ангельского движения, их культура в нашей стране активно приживается и развивается. Людей, инвестирующих в венчурные проекты, становится все больше", — отметил инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов.

Чаще всего бизнес-ангелы инвестируют в проекты, связанные с IT, реже — в промышленные, биотехнологии и индустриальные проекты.

"Многие инвестируют в b2c-проекты, когда есть возможность почувствовать себя потребителем услуги или товара. Также бизнес-ангелы вкладывают в те сферы, которые близки их профессиональной деятельности. Например, в технологии, которые необходимы в их собственных проектах", — отметил партнер Target Global Александр Фролов.

Теплов пояснил, что сфера IT для бизнес-ангелов интересна быстрой окупаемостью и минимальными рисками.

"Многие бизнес-ангелы, выбирая проекты, ориентируются, в том числе, на возможность быстро продать их кому-то из крупных игроков, как, например, было с одним из наиболее громких "ангельских" выходов, когда Facebook купила белорусскую компанию MSQRD. Также вклад бизнес-ангела во многих случаях — это в первую очередь не деньги, а связи с потенциальными инвесторами и понимание того, как нужно позиционировать бизнес, чтобы он был привлекателен для них", — пояснил он.

Без защиты

Зарубежные инвесторы в России на ранних стадиях практически не инвестируют, посетовал Полехин. "И это ситуация, которую нужно исправлять, привлекая иностранный капитал в российские проекты. Пока же она обратная, большинство российских бизнес-ангелов хотели бы инвестировать на более развитых венчурных рынках, где продажа проекта на следующем раунде инвестиций или "стратегу" происходит и чаще, и проще", — рассказал он.

"Количественно российских бизнес-ангелов больше — иностранных мы видим мало за исключением вложений в компании российских выпускников Гарварда за границей", — согласен Фролов.

По его словам, одна из основных проблем, с которыми сталкиваются бизнес-ангелы, это юридическая незащищенность их интересов. "Крупные сделки (по этой причине — ред.) структурируются за рубежом, мелкие же имеет смысл проводить в России", — считает он.

Теплов видит причину сокращения числа сделок с участием бизнес-ангелов в снижении интереса к России со стороны иностранных инвесторов "в том числе по причинам политического характера и по специфическим для венчурного рынка причинам". В последние годы также выросла доступность грантовой поддержки, что намного удобнее для стартапа — не требуется передачи акций, не возникает обязательств демонстрации финансовых результатов.

"Кроме того, ангелы не зря так называются — для многих это хорошая возможность заработать, делая доброе дело и вкладываясь душой в успех стартаперов. В России нет сильных менторских традиций, а меценатство — это не то же самое, что благотворительность. Поэтому если нам нужно, чтобы ангелов стало больше, нужно прививать и культуру тоже", — добавил гендиректор "ВЭБ Инноваций".

По оценке Полехина, ситуация на рынке бизнес-ангельских инвестиций в целом достаточно благоприятная. Однако ряд стимулов "помог бы повысить активность бизнес-ангелов" — за счет различных налоговых преференций из общемировой практики, например, таких, какие есть у частных инвесторов — участников публичного рынка акций.

"Также введение в Гражданский кодекс ряда инвестиционных инструментов, таких как, например, конвертируемый заем, помогло бы упростить многие процессы, связанные с оформлением сделок инвесторов с проектами. Он активно используется инвесторами ранних стадий во всем мире", — полагает президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов.