Власти Колымы и Камчатки будут субсидировать авиаперелеты между регионами

МАГАДАН, 13 сен — РИА Новости. Главы Магаданской области и Камчатки Сергей Носов и Владимир Илюхин на ВЭФ подписали соглашение о совместном субсидировании авиаперелетов между этими дальневосточными регионами, сообщает в четверг официальный сайт правительства Колымы.

Прямое авиасообщение Камчатского края и Колымы было прервано в начале 2018 года, когда полеты по данном направлению перестала выполнять авиакомпания "Аврора". На смену ей пришло АО "Камчатское авиационное предприятие". Время в пути составляет 2 часа 45 минут, без пересадок. Стоимость достигает 22 тысяч рублей в одну сторону.

"Уверен, что мы сможем повлиять на конечную цену билетов для наших жителей. Не могут два соседних региона быть оторваны друг от друга. Это повлияет и на туристическую отрасль – нам есть что показать, на Камчатке есть на что посмотреть. Взаимовыгодное соглашение подписано, для дальневосточников только в плюс", — цитирует Сергея Носова правительство Магаданской области.

Уточняется, что после подписания соглашения каждый из субъектов разработает порядок субсидирования, после чего определят размер специального тарифа. До конца года из бюджетов Камчатского края и Магаданской области планируется выделить на эти цели по 6 миллионов рублей.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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