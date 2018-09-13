Суд Евросоюза отказал "Роснефти" и Сбербанку в отмене санкций

ЛЮКСЕМБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Суд ЕС общей юрисдикции в Люксембурге отказал в четверг в удовлетворении исков об аннулировании санкций трем российским госбанкам — Сбербанку, ВТБ и Внешэкономбанку, а также "Роснефти", "Газпром нефти" и "Алмаз-Антею", передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

"Суд принял решение отклонить иск", — объявил судья, перечисляя по порядку решения по искам российских банков и компаний, требовавших отменить затрагивающие их санкции ЕС.

"Суд ЕС подтверждает ограничительные меры, принятые Советом ЕС в отношении нескольких российских банков и нефтегазовых компаний", — сообщила после оглашения решения пресс-служба суда.

"Суд считает, что Совет ЕС достаточно мотивировал оспариваемые действия… Суд подчеркивает, что заявляемая цель оспариваемых в суде действий заключается в увеличении цены действий России, направленных на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, и содействии мирному урегулированию кризиса", — также говорится в сообщении.