В Казани открывается международная конференция "Державинские чтения"

КАЗАНЬ, 13 сен — РИА Новости. Международная научно-практическая конференция "Державинские чтения" откроется в Казани в четверг пленарным заседанием и впервые будет посвящена единой теме – развитию информационных технологий в праве и правовым условиям развития цифровой экономики России.

Конференция "Державинские чтения" проводится Всероссийским государственным университетом юстиции с 2005 года. Цель конференции – изучение деятельности, творчества Гавриила Романовича Державина, обсуждение социально-экономических вопросов права, теоретических и практических проблем юридической науки, вопросов формирования правовой культуры и правосознания граждан. С докладами и научными сообщениями на "Державинских чтениях" ежегодно выступают порядка 500 человек. На протяжении 10 лет конференция проводилась в Москве на базе Всероссийского университета юстиции. С 2015 года "Державинские чтения" проходят на базе Казанского федерального университета при поддержке правительства Татарстана.

"В этом году впервые "Державинские чтения" тематические, они посвящены IT-технологиям. Это идет красной строкой по всем круглым столам. Если это будет полезным и интересным, я думаю, мы продолжим эту традицию, и каждые последующие "Державинские чтения" будем выделять какую-то основную тему и посвящать этой проблематике все наши круглые столы и конференцию в целом", — сказала журналистам ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова.

С докладом о современном состоянии и трендах развития цифровой экономики в России на пленарном заседании в четверг выступит директор Российской ассоциации электронных коммуникаций, член общественного совета и IT-совета при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Плуготаренко. В числе участников и гостей конференции, в частности, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, потомок русского писателя Льва Толстого Андрей Кочубей, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Александрова напомнила, что с прошлого года конференция получила статус международной, и с каждым годом в ней принимают участие все больше зарубежных экспертов и ученых. В этом году в конференции участвуют профессор Марбургского университета имени Филиппа Фойта (Германия) Вольфганг Герхард, профессор факультета права и администрации Варшавского университета Роберт Ястржембский и многие другие.

"Именно здесь, в Казани, всероссийская научно-практическая конференция, которая поначалу вызывала интерес только у юристов, перешла на совершенно иной уровень. С каждым годом все больше и больше ученых мирового уровня начинают принимать участие в конференции, она стала международной и вызывает интерес не только у юристов, но и у филологов, философов, математиков, физиков", — отметила ректор Всероссийского государственного университета юстиции.

По информации Александровой, в этом году в рамках "Державинские чтений" будет организовано 12 круглых столов. В целом участники планируют обсудить межотраслевые проблемы развития информационных технологий в российском и зарубежном праве, информационные технологии в международном праве, вопросы государственного управления и информационного общества, основные концепты и механизмы развития гражданского и предпринимательского права в России и за рубежом в условиях становления цифровой экономики, информационные технологии и блокчейн в сфере исполнительного производства и другие темы.

В рамках конференции также пройдут общественные слушания по вопросам реализации социальной политики РФ. Участники посетят выставку Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) "Реликвии Г. Р. Державина и его архив", научно-популярное мероприятие "PROНаука в КФУ" — "Ночь в Императорском".

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