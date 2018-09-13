SINOMEC и власти Приморья договорились создать нефтеперерабатывающий завод

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и вице-президент китайской энергетической инжиниринговой корпорации SINOMEC Лю Юйпен в четверг в ходе Восточного экономического форума подписали соглашение о намерениях по строительству в крае нефтеперерабатывающего завода с объемом инвестиций 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации края.
"В соглашении, подписанном на ВЭФ-2018, речь идет о проекте стоимостью не менее 50 миллиардов рублей. В ходе его реализации планируется создать не менее тысячи новых рабочих мест.
В настоящее время инвестор определяет перспективную территорию для размещения будущего завода", — говорится в сообщении.
По словам Тарасенко, везти в Приморье сырье для переработки на местном заводе готовы компании Сургута, такое же намерение выразила "Газпром нефть", "Татнефть". Лю Юйпен добавил, что SINOMEC намерена продолжить переговоры о поставках сырья с "Роснефтью".
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.