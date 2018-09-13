Власти Колымы договорились о сбыте местной морепродукции через ритейлера

МАГАДАН, 13 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Врио главы Магаданской области Сергей Носов на Восточном экономическом форуме подписал соглашение с X5 Retail Group о поставках колымских морепродуктов в магазины компании, сообщает в четверг правительство региона.

"Это одна из крупнейших российских розничных компаний, которая динамично развивает свои торговые сети. Для наших производителей пищевой продукции появился отличный способ заявить о себе на всероссийском уровне", — цитирует Сергея Носова сайт правительства региона.

"Уверен, что продвижение нашей продукции в магазинах X5 будет выгодно экономически для всех. Это часть нашей стратегии поддержки региональных производителей. Новые рынки сбыта — важный шаг для Магаданской области, от которого выиграют все, а в первую очередь, наши предприятия сельского хозяйства и рыбной отрасли", — отметил врио губернатора.

Поясняется, что соглашение включает размещение заказов на предприятиях региона для поставки продукции в магазины компании, а также сотрудничество, направленное на развитие потребительского рынка и социально-экономической сферы Колымы.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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