Минвостокразвития назвало главный стимул, привлекающий инвесторов в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Преференции для проектов на Дальнем Востоке России стали решающим стимулом, привлекающим инвесторов, считает первый замглавы Минвостокразвития Сергей Тырцев.

"Большинство инвесторов, с которыми я общался, на мой вопрос: "Вы реализовывали бы этот проект в тех же объёмах или вообще приступили бы к реализации, если бы этих преференциальных режимов не было?"… Я получал ответ: "Нет". Или реализовывали, но не сейчас, не сразу, а когда-то потом", — сказал Тырцев на сессии "Территории опережающего социально-экономического развития и свободный порт Владивосток: настоящее и будущее" в рамках ВЭФ.

Он вновь отметил, что преференции действенны и необходимы. "Инвестор всегда голосует рублем, больше всего о том, что получается или не получается говорят цифры. Сухие цифры они таковы — за три года у нас 18 ТОРов (территории опережающего развития — ред.) и режим СПВ (Свободный порт Владивосток — ред.) распространен на 22 муниципальных образования", — добавил Тырцев.

По его словам, за время существования спецрежимов в регион пришли 1166 резидентов (из них ТОР — 306, в СПВ — 860). "Резидентами вложено 267 миллиардов рублей, и по плану общая сумма инвестиций будет 2,8 триллиона рублей. Цифры внушительные", — добавил он.

Резидент территории опережающего развития или Свободного порта Владивосток получает ряд льгот: 0% налог на прибыль в течение первых пяти лет (20% при общем налоговом режиме), 12% — на следующие пять лет, 0% налог на землю в течение первых трех лет, 0% налог на имущество в течение первых пяти лет. Кроме того, совокупная ставка по страховым сборам снижается на 10 лет до 7,6% (30% при общем режиме). Для резидентов ТОР доступен режим свободной таможенной зоны. Он, в частности, предполагает беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение и потребление иностранных товаров.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.