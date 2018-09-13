Трутнев рассказал об изменении формата ВЭФ в 2019 году

Участники на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото

Участники на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Формат ВЭФ-2019 будет изменен, так что о результатах сессий по ключевым темам доложат президенту страны, сообщил журналистам полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Форум не сшит по вертикали. Я попросил Владимира Владимировича, и он дал согласие на то, что следующий форум мы организуем чуть по-другому", — сказал Трутнев.

По его словам, в 2019 году не будет так много мероприятий, а выберут самые ключевые направления развития ДФО, по которым проведут сессии.

"Модераторы этих сессий будут докладывать результаты президенту страны", — сказал Трутнев.

По его словам, для этого нужно провести хорошую подготовку.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.