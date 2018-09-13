Трутнев рассказал об изменении формата ВЭФ в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Формат ВЭФ-2019 будет изменен, так что о результатах сессий по ключевым темам доложат президенту страны, сообщил журналистам полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
По его словам, в 2019 году не будет так много мероприятий, а выберут самые ключевые направления развития ДФО, по которым проведут сессии.
"Модераторы этих сессий будут докладывать результаты президенту страны", — сказал Трутнев.
По его словам, для этого нужно провести хорошую подготовку.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.