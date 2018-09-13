ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Европейский бизнес настроен продолжить инвестировать в Россию, заявил в четверг член правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), коммерческий директор Siemens Russia Александр Либеров.

"В тех реалиях, в которых мы сейчас живем, в реалиях санкций, такой диалог важен", — заявил он на сессии "Россия-Европа" в рамках Восточного экономического форума.

"Европа заинтересована в России и европейский бизнес очень заинтересован в России, он хочет продолжить работать здесь и инвестировать в Россию. И России, конечно, нужна Европа", — добавил Либеров.

Отношения РФ и ряда западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.