ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Европейский бизнес настроен продолжить инвестировать в Россию, заявил в четверг член правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), коммерческий директор Siemens Russia Александр Либеров.
"Европа заинтересована в России и европейский бизнес очень заинтересован в России, он хочет продолжить работать здесь и инвестировать в Россию. И России, конечно, нужна Европа", — добавил Либеров.
Отношения РФ и ряда западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.