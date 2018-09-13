ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Разработка национальной программы по развитию Дальнего Востока начнётся "прямо завтра", сообщил журналистам полпред президента на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев.

Президент Владимир Путин во вторник заявил, что будет разработана нацпрограмма развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой продления до 2035 года. Правительству будет дано поручение подготовить такой документ в тесном контакте с дальневосточными регионами, гражданами, бизнесом, общественными объединениями.

"Серьёзная работа, мы к ней приступим прямо завтра", — сказал Трутнев на пресс-конференции по итогам ВЭФ.