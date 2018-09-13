Лондон опубликует рекомендации на случай выхода из ЕС без соглашения

Демонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона. Архивное фото

Демонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона. Архивное фото

ЛОНДОН, 13 сен – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании в четверг опубликует следующую часть технических рекомендаций для бизнеса и граждан на случай, если соглашение по условиям Brexit с ЕС не будет достигнуто.

"Сегодняшние технические рекомендации будут покрывать такие проблемы, как плата за роуминг, поддержание экологических стандартов, стандарты транспортных средств", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении министерства по делам Brexit.

По данным британских СМИ, после Brexit британцам, выезжающим в Европу, снова придется платить за роуминг.

Рекомендации правительства будут опубликованы после специального совещания кабинета министров по вопросу о подготовке страны к выходу из ЕС без соглашения.

"Сейчас, когда до выхода Великобритании из ЕС остается полгода, мы усиливаем меры по подготовке к сценарию, при котором соглашения не будет, с тем чтобы Великобритания продолжила процветать вне зависимости от исхода переговоров. Данные рекомендации являются частью нашего разумного, прагматичного подхода, заключающегося в подготовке ко всем возможным вариантам", — заявил в преддверии публикации рекомендаций министр по Brexit Доминик Рааб.

"Заключение соглашения с ЕС по-прежнему остается куда более реальным вариантом развития событий, и я продолжу отстаивать предложенный в Чекерс (загородная резиденция премьер-министра) план действий на переговорах с Мишелем Барнье (главный переговорщик от ЕС) как наилучший способ обеспечить глубокое особое партнерство, которого мы хотим с ЕС", — отметил министр.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 6 июля сообщила, что кабинет министров согласовал предложения к ЕС о сохранении зоны свободной торговли после Brexit и о введении взаимовыгодной таможенной модели. Фактически это означает некоторое смягчение позиции правительства по условиям выхода из ЕС.

Следующие рекомендации на случай отсутствия соглашения с ЕС будут опубликованы позднее.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.