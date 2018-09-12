Молодой человек с украинским флагом у памятника основателям Киева на площади Независимости. Архивное фото

Молодой человек с украинским флагом у памятника основателям Киева на площади Независимости. Архивное фото

КИЕВ, 12 сен – РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) положительно оценила пенсионную реформу на Украине, считает, что она дает ожидаемые результаты, сообщила в среду пресс-служба министерства социальной политики Украины.

Миссия МВФ работает в Киеве 6-19 сентября. Представители фонда обсуждают с руководством страны последние экономические события, а также дальнейшее сотрудничество, в том числе финансовую помощь от МВФ для поддержания макроэкономической стабильности и устойчивого роста экономики Украины. Принятие пенсионной реформы являлось одним из требований для получения очередного транша от МВФ.

В пресс-службе министерства социальной политики сообщили, что миссия анализирует новые реалии пенсионного обеспечения и насколько они соответствуют предварительным прогнозам авторов реформы.

"Когда только был принят закон о пенсионном обеспечении, у нас были некоторые опасения относительно достаточности стимулов для людей, которые бы побуждали их дольше работать. Но сейчас мы видим, что вы вышли на правильный путь", — цитирует главу миссии МВФ Ронома ван Родена пресс-служба ведомства по итогам его встречи с министром Андреем Ревой.

По данным пресс-службы, миссия оценила реформу как таковую, что она "дает ожидаемые и ранее обсуждаемые результаты".

Закон о пенсионной реформе вступил в силу на Украине 11 октября 2017 года. Пенсионная реформа не предполагает повышение пенсионного возраста, однако предусматривает повышение максимально необходимого для выхода на пенсию стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на один год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в пенсионный фонд. Также в соответствии с законом был проведен перерасчет пенсий для 9 миллионов человек. По данным минсоцполитики, в результате пересчета размер средней пенсии увеличился приблизительно на 600 гривен (около 22 долларов) — до 2,448 тысячи гривен.