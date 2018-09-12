Стали известны темы переговоров глав Минэнерго России и США

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Москву обсудит проект "Северный поток — 2", кибератаки на электросети США и ядерное оружие РФ, сообщила РИА Новости представитель министерства Шайлин Хайнс.

По ее словам, Перри поедет в Москву по приглашению министра энергетики РФ Александра Новака в продолжение предыдущих встреч на Международной конференции "Нефть и газ" и Всемирном экономическом форуме.

"В ходе визита секретарь Перри планирует обсудить со своими российскими коллегами и ключевыми партнерами в регионе ряд вопросов, начиная от непоколебимого возражения против газопровода "Северный поток — 2" до кибератак на электросети и благонадежность и безопасность российского ядерного оружия", — заявила представитель ведомства.