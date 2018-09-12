Силуанов встретися с министром энергетики США

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов в четверг встретится с министром энергетики США Риком Перри, который приезжает в Москву, сообщил журналистам пресс-секретарь Силуанова.

"Завтра состоится встреча Силуанова с министром энергетики США Риком Перри", — сказал он, отказавшись комментировать повестку встречи.

В четверг, 13 сентября, российский министр энергетики Александр Новак также проведет переговоры со своим американским коллегой Перри, сообщало Минэнерго РФ.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее в среду заявил, что не встретится с главой Минэнерго США во время его визита в Москву.