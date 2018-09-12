Рейтинг: Аэрофлот лидирует среди топ-30 авиакомпаний мира по пунктуальности

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Аэрофлот третий месяц подряд занимает первое место среди крупнейших авиакомпаний мира (топ-30 по объему операций) по пунктуальности; почти 90% рейсов прибыли в пункт назначения по расписанию, следует из Отчета о пунктуальности авиакомпаний британского исследовательского агентства OAG.

Кроме того, следует из отчета, в августе Аэрофлот занял третью позицию среди всех рейтингуемых авиакомпаний мира по параметру "пунктуальность".

В первую десятку рейтинга лучших по пунктуальности авиакомпаний как правило попадают мелкие и средние авиаперевозчики с относительно небольшим количеством рейсов.

По общему числу совершенных рейсов OAG включает Аэрофлот в топ-20 глобальных авиакомпаний. В июле и августе авиакомпания занимала в рейтинге всех авиакомпаний 19-е место с более чем 32 тысячами рейсов в месяц.

Отчет OAG On Time Performance Report публикуется ежемесячно как для авиакомпаний, так и для аэропортов, поскольку пунктуальность находится в числе определяющих факторов индекса удовлетворенности пассажира. Агентство OAG — один из наиболее надежных и авторитетных источников аналитики об операционной деятельности предприятий воздушного транспорта. Обладает обширной базой данных, в которую входят сведения о более чем 900 авиакомпаниях и 4 тысячах аэропортов.