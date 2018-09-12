В Швеции подали иск против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Организация по защите прав в области экологии ClientEarth подала второй иск против строительства газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах Швеции, сообщили сами активисты.

"ClientEarth подала иск в административный суд Швеции с требованием остановить строительство участка газопровода "Северный поток — 2" длиной 510 километров в шведских водах. Юристы группы утверждают, что строительные документы являются неполными и неточным, так как они не учитывают влияния строительства на дикую природу в Балтийском море", — говорится в сообщении организации.

Как уточняет ClientEarth, строительство газопровода в Швеции включает в себя детонирование бомб, сохранившихся на морском днем после Второй мировой войны. Эти работы, как утверждают активисты, нанесут вред охраняемым морским млекопитающим.

Это уже второй иск, поданный ClientEarth. В мае группа пожаловалась на проект в суде Финляндии. При этом власти Швеции и Финляндии уже выдали разрешение на его реализацию.

"Могут осуждать, но не требовать"

В Стокгольме не первый раз негативно высказываются о строительстве газопровода.

Так, Шведское радио сообщало, что несколько парламентских партий критически оценивают "Северный поток — 2" и хотели бы остановить этот проект.

Ранее посол Швеции в Москве Петер Эриксон отметил, что заявления шведских политических партий о намерении остановить строительство газопровода не могут повлиять на его реализацию.

"Те разрешения, которые нужны были для "Северного потока — 2", Швеция выдала. Так как это не касается территориальных вод, то возможностей остановить проект нет. Да, все политические партии Швеции сказали, что не очень хорошо к нему относятся, но мы ничего не можем сделать против него", — сказал он.

Эриксон также отметил, что отозвать решение по прокладке газопровода в международных водах своей экономической зоны Стокгольм уже не может.

"По международному праву мы могли только осуждать проект из-за того, как он может отразиться на окружающей среде. Но требовать не строить его мы не можем. Компании удалось показать шведским властям, что экологических повреждений вследствие проекта нет", — добавил посол.

Строительство газопровода

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран осталось получить разрешение на строительство только от Дании.