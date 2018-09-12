В ЦБ рассказали, как грамотно инвестировать на бирже

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Банк России рекомендовал российским розничным инвесторам создать "подушку безопасности", прежде чем инвестировать в биржевые инструменты, чтобы можно было пережить "черный день", сказал руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

"Мы никогда не советуем начинать с инвестиций. Прежде всего, человек должен сформировать "подушку безопасности". А "подушка безопасности" – это всегда сбережения, а не инвестиции. Про это часто забывают, к сожалению. Это, на наш взгляд, не очень эффективно, даже довольно опасная модель поведения для физического лица", — сообщил он на конференции "Формирование новой финансовой культуры в стране", прошедшей в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что если все деньги вкладывать в рисковые инструменты, а любой инструмент фондового рынка связан с той или иной степенью риска, — это значит подвергать довольно большому риску свою собственную жизнь.

"Наш подход здесь полностью соответствует международному в том, что сначала надо создать подушку безопасности, определенный объем сбережений, позволяющий пережить "черный день". Но, действительно, по мере ее создания появляется стимул двигаться дальше – диверсифицировать вложения, получать, может быть, больший доход, пробовать какие-то новые инструменты", — указал Мамута.

Он обратил внимание, что особенно эта проблема заостряется на фоне объективного снижения депозитных ставок, которые мы видим в последние годы в нашей экономике. "И ровно поэтому в Европе, в Северной Америке настолько развит розничный инвестиционный рынок, потому что у людей есть потребность не только сберегать под 1%, например, в евро, но и зарабатывать. И мы сейчас постепенно приближаемся к такому же уровню инвестиционного понимания этих задач, которые стоят перед нашими гражданами, и ровно поэтому необходимо обратить внимание на их подготовленность к такого рода инструментам", — добавил Мамута.