"Аэрофлот" с октября начнет летать в Каир ежедневно

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" с начала зимнего расписания IATA — с конца октября — начнет осуществлять ежедневные рейсы из Москвы в Каир, следует из расписания на сайте перевозчика.

В туристическом сервисе OneTwoTrip РИА Новости подтвердили, что билеты на ежедневные рейсы "Аэрофлота" с конца октября есть в продаже.

"Если составить рейтинг стран по поисковым запросам самостоятельных путешественников и покупателей туров, то Египет в каждом случае сегодня находится в конце второй десятки. С одной стороны, его позиции не сопоставимы с теми, какими были раньше. С другой, интерес к Египту вполне осязаем и, судя по всему, достаточен для загрузки ежедневных рейсов в Каир из Москвы", — прокомментировал PR-директор сервиса Алексей Белоусов.

"Аэрофлот" 11 апреля совершил первый после перерыва авиасообщения регулярный рейс из аэропорта "Шереметьево" в египетскую столицу. Затем рейс компании Egypt Air прибыл в "Домодедово" из Каира 12 апреля.

Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.