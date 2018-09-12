Костин: отход от расчетов в долларах в мировой торговле неизбежен

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Россия и другие страны неизбежно придут к отказу от расчетов в долларах в международной торговле и переходу на расчеты в национальных валютах, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Я считаю, это неизбежно. Сложилась такая ситуация, что США используют доллар в качестве оружия. Я не первый говорю об этом — это слова бывшего главы Банка Франции Кристиана Нуайе. Когда BNP Paribas оштрафовали на 9 миллиардов долларов за нарушение санкционного режима (правда, там речь шла о санкциях против Кубы, а не против России), он сказал, что торговать нужно не в долларах, а в нефти, евро или какой-нибудь другой валюте. Так что я считаю, что если США продолжат использовать доллар как оружие, то неизбежно не только в России, но и в других странах мы увидим тенденцию к отходу от доллара", — сказал Костин в интервью Блумберг ТВ в рамках ВЭФ.

По его словам, на это может потребоваться "лет двадцать", но этот процесс обязательно будет происходить, о чем свидетельствует реакция на американскую политику санкций.

"Теперь такое понимание приходит не только в России, но и в Турции и даже в Европе. Многие бизнесмены и банкиры говорят, что нужно больше вести бизнес в евро. Почему американские санкции должны оказывать влияние на деятельность европейских компаний? Например, санкции против Ирана. Европейцы явно не очень счастливы от такой ситуации", — пояснил Костин.

В ответ на вопрос, ускоряют ли этот процесс последние решения президента Трампа в области внешней торговли, глава ВТБ высказал мнение, что "мы сейчас наблюдаем, возможно, полный развал системы". "Трамп заявил недавно, что Америка может даже выйти из ВТО, если членство в этой организации будет противоречить интересам США", — отметил он.

Костин подчеркнул, что антироссийские санкции со стороны США "абсолютно незаконны и неоправданны".

"Это расследование, которое сейчас проводится, на мой взгляд, имеет внутриполитическую подоплеку. Комиссия Мюллера пытается найти какую-то связь между Россией и Трампом, но она ничего не нашла. Искали русских девушек по вызову — вместо этого нашли двух американок. Нет никаких связей. Для чего было начато это расследование? Это явно мешает Трампу проводить более конструктивную политику в отношении России", — сказал он.