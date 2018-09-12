Греф считает повышение кредитных ставок в России временным

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Тренд на повышение кредитных ставок — временный, ставки начнут снижаться после того, как успокоится рынок, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Надеемся, что это такая временная история. Рынок успокоится, уляжется, и ставки пойдут вниз опять", — прокомментировал он в кулуарах ВЭФ ситуацию с повышением кредитных ставок.
Ранее в среду глава Сбербанка сообщил, что банк может повысить ставки по ипотечным и потребительским кредитам на фоне текущей ситуации на рынке.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.