Госдума проконтролирует создание Фонда развития в рамках бюджета

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Госдума проконтролирует создание Фонда развития в рамках федерального бюджета, заявил журналистам председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Необходимо проконтролировать создание Фонда развития в рамках федерального бюджета, решение о создании которого было принято Госдумой в прошедшую сессию" — сказал он, добавив, что в этот фонд должно поступить не менее 3,6 триллиона рублей за предстоящие шесть лет. "Это средства, которые будут направляться инфраструктурные проекты, то есть, на решение тех проблем, которые сдерживают на сегодняшний день развитие нашей экономики", — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что до 1 октября кабмин в соответствии с Бюджетным кодексом должен внести в Думу проект федерального бюджета и бюджета пенсионного фонда на 2019-2021 годы, а на их рассмотрение отведено 60 дней. "Работа предстоит огромная, потому что надо рассмотреть не только сам проект бюджета, но каждую государственную программу", — заметил глава бюджетного комитета.

Именно поэтому, по его словам, председатель Госдумы Вячеслав Володин вчера сказал, что, не дожидаясь внесения бюджета, все комитеты уже ведут рассмотрение госпрограмм в рамках так называемого "нулевого" чтения с правительством, с профильными министерствами. "Сегодня мы можем констатировать, что 8 триллионов рублей, необходимые для реализации национальных проектов на эти шесть лет, найдены. И сегодня предстоит распределить не только по национальным проектам, но определить те индикаторы, параметры, на которые должны выйти все отрасли для решения тех задач, которые были поставлены президентом", — подчеркнул Макаров.

В этой ситуации особое значение будет уделено межбюджетным отношениям, потому что все национальные проекты, все госпрограммы впервые будут не просто решаться на уровне федерального бюджета, но все эти программы должны быть совмещены с перспективами и планами развития регионов, продолжил парламентарий. В связи с этим, по его словам, произойдет существенное увеличение трансфертов из федерального бюджета региональным.

"Более того, принято решение, когда мы обсуждали, в каком объеме должны финансироваться национальные проекты и госпрограммы. Уровень софинансирования из федерального бюджета предполагается установить 95%, то есть практически все средства регионы получат из федерального бюджета", — отметил Макаров.

Эти средства, по его словам, должны не только дойти до регионов, но и быть очень точно распределены по тем задачам, которых необходимо достигнуть. "А это вопросы, связанные и с образованием, и со здравоохранением. Мы видим задачи, которые поставил президент по борьбе с онкологией и сердечно-сосудистым заболеваниями. Это все связано с качеством жизни, с решением демографических проблем, увеличением продолжительности жизни. То есть напрямую связано с теми изменениями, которые предстоят в пенсионном законодательстве", — подчеркнул глава бюджетного комитета.

Он также сообщил, что на заседании Госдумы 27 сентября будет рассмотрен отчет об исполнении бюджета 2017 года. "Сегодня мы очень внимательно смотрим на результаты, достигнутые в 2017 году, на те проблемы, которые выявлены в этом году, для того чтобы учесть их при рассмотрении (бюджета — ред.) следующего года", — заключил депутат.