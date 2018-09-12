РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Госдума проконтролирует создание Фонда развития в рамках бюджета

0992
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. Архивное фотоПредседатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Госдума проконтролирует создание Фонда развития в рамках федерального бюджета, заявил журналистам председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 сентября 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ГД отклонила законопроект о запрете банкам изменять ставки по кредитам ИП
"Необходимо проконтролировать создание Фонда развития в рамках федерального бюджета, решение о создании которого было принято Госдумой в прошедшую сессию" — сказал он, добавив, что в этот фонд должно поступить не менее 3,6 триллиона рублей за предстоящие шесть лет. "Это средства, которые будут направляться инфраструктурные проекты, то есть, на решение тех проблем, которые сдерживают на сегодняшний день развитие нашей экономики", — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что до 1 октября кабмин в соответствии с Бюджетным кодексом должен внести в Думу проект федерального бюджета и бюджета пенсионного фонда на 2019-2021 годы, а на их рассмотрение отведено 60 дней. "Работа предстоит огромная, потому что надо рассмотреть не только сам проект бюджета, но каждую государственную программу", — заметил глава бюджетного комитета.

Именно поэтому, по его словам, председатель Госдумы Вячеслав Володин вчера сказал, что, не дожидаясь внесения бюджета, все комитеты уже ведут рассмотрение госпрограмм в рамках так называемого "нулевого" чтения с правительством, с профильными министерствами. "Сегодня мы можем констатировать, что 8 триллионов рублей, необходимые для реализации национальных проектов на эти шесть лет, найдены. И сегодня предстоит распределить не только по национальным проектам, но определить те индикаторы, параметры, на которые должны выйти все отрасли для решения тех задач, которые были поставлены президентом", — подчеркнул Макаров.

В этой ситуации особое значение будет уделено межбюджетным отношениям, потому что все национальные проекты, все госпрограммы впервые будут не просто решаться на уровне федерального бюджета, но все эти программы должны быть совмещены с перспективами и планами развития регионов, продолжил парламентарий. В связи с этим, по его словам, произойдет существенное увеличение трансфертов из федерального бюджета региональным.

"Более того, принято решение, когда мы обсуждали, в каком объеме должны финансироваться национальные проекты и госпрограммы. Уровень софинансирования из федерального бюджета предполагается установить 95%, то есть практически все средства регионы получат из федерального бюджета", — отметил Макаров.

Эти средства, по его словам, должны не только дойти до регионов, но и быть очень точно распределены по тем задачам, которых необходимо достигнуть. "А это вопросы, связанные и с образованием, и со здравоохранением. Мы видим задачи, которые поставил президент по борьбе с онкологией и сердечно-сосудистым заболеваниями. Это все связано с качеством жизни, с решением демографических проблем, увеличением продолжительности жизни. То есть напрямую связано с теми изменениями, которые предстоят в пенсионном законодательстве", — подчеркнул глава бюджетного комитета.

Он также сообщил, что на заседании Госдумы 27 сентября будет рассмотрен отчет об исполнении бюджета 2017 года. "Сегодня мы очень внимательно смотрим на результаты, достигнутые в 2017 году, на те проблемы, которые выявлены в этом году, для того чтобы учесть их при рассмотрении (бюджета — ред.) следующего года", — заключил депутат.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена