В Калининграде утвердили название специального административного района

КАЛИНИНГРАД, 12 сен — РИА Новости. Депутаты городского совета Калининграда на заседании в среду официально утвердили название "Остров Октябрьский" для территории, на которой планируется разместить специальный административный район, сообщили РИА Новости в горсовете.

"Исторически сложившееся наименование присвоено элементу планировочной структуры, расположенному в Московском районе — "Остров Октябрьский", — рассказали в горсовете.

Остров Октябрьский в Калининграде исторически носил это название, но формально название не было закреплено. Географическое название острова Октябрьский, где построен стадион к чемпионату мира по футболу, депутаты горсовета утвердили единогласно. Присвоение официального названия было необходимо для создания в Калининграде специального административного района.

Контролируемые россиянами иностранные компании могут перерегистрироваться в специальных административных районах на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, соответствующий пакет законов вступил в силу в августе. Сменив таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности, снижение налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций. Одна из целей создания специальных административных районов — минимизировать возможные последствия санкций со стороны иностранных государств.