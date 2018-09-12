ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. "Газпром нефть" и Mubadala заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве по проектам в РФ и за рубежом, обсуждают возможности, сообщил журналистам глава российской компании Александр Дюков в кулуарах ВЭФ.

"Мы, так же как и Mubadala Petroleum, заинтересованы в нашем дальнейшем сотрудничестве как на проектах в России, так и за рубежом. В настоящее время мы ведем обсуждение нескольких потенциальных возможностей за рамками "Газпромнефть-Восток", как в России, так и на Ближнем Востоке. О каких-либо конкретных результатах и договоренностях говорить преждевременно", — сообщил Дюков.

Арабская компания Mubadala Petroleum ("дочка" фонда Mubadala) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в начале сентябре завершили сделку по покупке 49% в "Газпромнефть — Востоке". Согласно соглашению, о котором было объявлено 24 мая, "Газпром нефть" осуществило продажу 49%-ной доли в ООО " Газпромнефть — Восток ", являющемся оператором 13 месторождений, компании Mubadala Petroleum и РФПИ. По итогам сделки "Газпром нефть" владеет 51% в капитале совместного предприятия, Mubadala Petroleum и РФПИ — 44% и 5% соответственно.

"Газпромнефть — Восток" остается дочерней структурой "Газпром нефти" и продолжит исполнять функции оператора месторождений. В пресс-релизе отмечается, что совместное предприятие на базе "Газпромнефть — Восток" стало первым инвестиционным проектом Mubadala Petroleum в российском нефтегазовом секторе. Также сообщается, что партнеры определят долгосрочную стратегию развития совместного предприятия, уделяя особое внимание эффективности добычи и геологоразведочных работ, а также применению инновационных технологий при разработке запасов доюрского комплекса.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.