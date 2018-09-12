Тольяттихимбанк возобновил обслуживание клиентов

САМАРА, 12 сен — РИА Новости. Тольяттихимбанк возобновил работу, которая была приостановлена из-за "оперативных мероприятий следственных органов", сообщили РИА Новости в кредитной организации.

Во вторник Тольяттихимбанк на своем официальном сайте сообщил, что вынужден приостановить работу "для проведения оперативных мероприятий следственных органов".

"Обслуживание клиентов восстановлено, банк работает в обычном режиме", — сказал РИА Новости сотрудник колл-центра банка.

Эту информацию подтвердили в дополнительном офисе банка. В правоохранительных органах региона ситуацию не комментируют.

АО "Тольяттихимбанк" был основан 21 сентября 1993 года, предоставляет комплекс услуг для юридических и физических лиц.