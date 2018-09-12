Амурская область будет использовать битумные материалы "Газпром нефти"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сен — РИА Новости. Амурская область на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке договорилась использовать в регионе битумные материалы ПАО "Газпром нефть", сообщает правительство Приамурья.

"Подписано соглашение с ПАО "Газпром нефть". В рамках соглашения предусмотрены: научно-исследовательские работы и лабораторные испытания в области контроля качества применяемых битумных материалов и асфальтобетонных смесей на объектах строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог Амурской области", — говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает внедрение результатов научно-исследовательской деятельности в сфере разработки и применения инновационных материалов для строительства, содержания и ремонта автомобильных дорог Амурской области, мониторинг состояния покрытия автомобильных дорог и объектов ЖКХ. Также стороны обсудили инженерно-техническую и сервисную поддержку при использовании смазочных материалов.

Как пояснил избранный губернатор Приамурья Василий Орлов, чьи слова приводятся в релизе, в регионе есть проблемы с приобретением битума: в сезон цена на него сильно повышается, а закупить заранее нельзя из-за проблем с доставкой и отсутствия возможностей хранения.

"Соглашение позволит выработать единый плоский тариф и значительно упростит процедуру доставки", — цитирует пресс-служба Орлова.

Как отмечает облправительство, качественные битумные материалы особенно необходимы для развития сети автомобильных дорог. Протяженность федеральных трасс в Приамурье — 1494,3 километра, региональных — 5755,5 километра. Все федеральные дороги, а также 1022,2 километра региональных трасс имеют асфальтобетонное покрытие.

"Стратегическое значение транспортных коридоров Амурской области, связывающих Россию со странами Азии, определяет повышенные требования к уровню развития дорожной сети. "Газпром нефть", как лидер отечественного рынка инновационной битумной продукции, способна обеспечить потребности региона в высококачественных традиционных марках битума, а также в уникальной продукции, адаптированной к климатическим особенностям региона. Совместно с правительством Амурской области мы создадим эффективные решения для транспортной инфраструктуры, которые позволят строить качественные и долговечные дороги", — привели в пресс-службе "Газпром нефти" слова председателя правления компании Александра Дюкова.

Ремонтом, реконструкцией и строительством дорог в Приамурье занимаются 40 предприятий. Потребность в битуме на региональных трассах в 2018 году составила 9,7 тысячи тонн.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.