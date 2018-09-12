МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Отечественные производители вина смогут полностью удовлетворить потребности госсектора в случае ограничения закупки для него импортных напитков, сообщил РИА Новости президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Ранее Минсельхоз РФ предложил ограничить закупки импортных вин для государственных и муниципальных нужд. Планируемый срок вступления соответствующего проекта постановления в силу — январь 2019 года.

"Давным-давно надо российское закупать, российского вина более чем достаточно, тем более для российских мероприятий. Российские производители смогут полностью удовлетворить потребности госсектора в вине, в любом количестве и в любом объеме", — сказал Попович.

По оценке Поповича, 40% от потребляемого в России вина составляют импортные напитки, 60% приходится на продукцию отечественного производства.

В конце августа 2016 года правительство РФ приняло постановление, ограничивающее госзакупки ряда импортных продуктов. В частности, ограничения действуют в отношении рыбной продукции, икры, соли и сахара, говядины и телятины, свинины, масла, сыров.

Госзакупки импортных продуктов ограничиваются по принципу "третий лишний": если в ходе закупки было подано не менее двух удовлетворяющих требованиям заявок на поставку продуктов, страной происхождения которых является государство Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то заявка с импортной продукцией отклоняется.