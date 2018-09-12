Официальный курс евро упал на 75 копеек, доллара — на 40

Табло курса обмена доллара, евро, фунта и йены к рублю в Москве. Архивное фото

Табло курса обмена доллара, евро, фунта и йены к рублю в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 74,54 копейки — до 80,6488 рубля, курс доллара уменьшился на 40,16 копейки — до 69,5728 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась по сравнению с показателем на среду на 55,63 копейки, составив 74,557 рубля.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что равновесный курс при текущей цене на нефть находится на отметке около 50 рублей за доллар. По его словам, ослабление российской валюты связано с краткосрочным резким оттоком капитала из страны. Как только отток прекратится, тенденция поменяется, уточнил министр. Политик также добавил, что не видит причин для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 рубля за доллар.

В начале недели валюты обновляли максимумы с марта 2016 года — доллар был выше 70 рублей, евро — выше 81 рубля. Однако в среду они скорректировались вниз.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>