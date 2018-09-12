СУЭК ожидает добычу угля в 2018 году примерно на уровне 2017 года

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. СУЭК ожидает добычу угля в 2018 году примерно на уровне прошлого года, около 110 миллионов тонн, сообщил журналистам основной бенефициар компании Андрей Мельниченко в кулуарах Восточного экономического форума.

"Я думаю, 110 миллионов тонн где-то, плюс-минус, 2018 год. В 2019 году небольшой прирост", — ответил он на вопрос о прогнозе по добыче угля на 2018, 2019 годы.

Мельниченко пояснил, что по сравнению с 2017 годом в 2018 году по добыче будет "примерно тот же уровень, плюс-минус 2 миллиона тонн".

"Перспективы развития хорошие, мы видим продолжающийся рост спроса на уголь, в первую очередь в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы видим, что последние пять лет, когда конъюнктура на рынке угля была не очень блестящая, многие компании приостановили инвестиционные процессы, происходит выбывание старых мощностей. В совокупности двух факторов: продолжающийся рост спроса около 1% и выбытие старых мощностей, дает возможность нового спроса миллионов на 200 тонн на Тихоокеанском бассейне. Соответственно, у российской компании есть возможность занять свою часть", — рассказал также Мельниченко.

В 2017 году СУЭК увеличила добычу угля на 2% — до 107,8 миллиона тонн.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.