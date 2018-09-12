Акции "Русала" подорожали на 25%

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Акции "Русала" подскочили в цене на 25%, до максимума за месяц, на фоне позитивных новостей, касающихся компании, следует из данных торгов на Московской бирже.

К 13.14 мск бумаги алюминиевого производителя росли на 12,8%. Ранее в среду акции компании дорожали почти на 25%, до 24,68 рубля – максимума с 14 августа. Индекс Мосбиржи при этом повышался на 0,5%.

Правительство РФ находится в постоянном контакте с "Русалом" по вопросам поддержки компании в условиях санкций, заявил ранее, перед началом сегодняшних торгов, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. А губернатор Иркутской области Сергей Левченко полагает, что "Русал" с помощью своевременной перерегистрации в специальных административных районах РФ сможет смягчить последствия санкций США и заместить существующие рынки поставок алюминия другими.