СУЭК в рамках "инициативы Белоусова" хочет инвестировать в знакомые отрасли

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. СУЭК в рамках инициативы помощника президента РФ Андрея Белоусова по формированию перечня приоритетных инвестпроектов считает целесообразным инвестировать в те отрасли, в которых уже работает, сообщил журналистам основной бенефициар компании Андрей Мельниченко в кулуарах Восточного экономического форума.

"СУЭК — компания угольная, транспортная и с недавних пор энергетическая. Мы объединились недавно с нашей сестринской Сибирской генерирующей компанией. То есть, СУЭК сейчас — компания, ведущая деятельность в трех областях. Вести ее в четвертой области мы не планируем, это будет немножко неправильно, а в наших трех областях мы будем, безусловно, участвовать в развитии важных проектов. Например, государство считает важным проект расширения БАМа и Транссиба. Соответственно, мы будем тоже свой вклад какой-то в это вносить.

Наш вклад сведется к тому, что мы построим перевалочные мощности и добудем угля", — ответил Мельниченко на вопрос о возможных направлениях для инвестиций СУЭК в рамках "списка Белоусова".

В настоящее время рабочая группа с участием бизнеса и представителей властей занимается формированием критериев отбора приоритетных для инвестиций проектов. Белоусов после первого заседания рабочей группы 6 сентября рассказал, что компании представили инвестпроекты на 6 триллионов рублей, и портфель приоритетных должен быть обозначен уже к середине октября.

По итогам встречи с бизнесом в августе Белоусов сообщил о договоренности совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам майского указа президента

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.