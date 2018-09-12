Тамбовская область планирует привлечь в регион инвесторов из Южной Кореи

ТАМБОВ, 12 сен — РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин обсудил в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума возможности расширения сотрудничества с инвесторами из Южной Кореи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, Никитин рассказал представителям южнокорейского бизнеса об экономическом потенциале Тамбовской области, в частности, о ее конкурентных преимуществах, сделав акцент на реализации проектов в сельском хозяйстве, переработке и промышленности.

"Сегодня Тамбовщина входит в число самых крупных в России производителей зерна, подсолнечника, сахарной свеклы и продукции животноводства. В регионе представлены ведущие операторы аграрного рынка, которые реализуют инвестиционные проекты, направленные, в том числе, на экспорт сельхозпродукции. Итоги первого полугодия 2018 года показывают, что в Тамбовской области самый высокий по Центральному федеральному округу индекс промышленного производства — 120%", — привели в пресс-службе слова главы региона на встрече.

Он отметил, что в регионе созданы три индустриальных парка, где инвесторам оказывают организационную и информационную поддержку, предоставляют налоговые преференции. Никитин добавил, что в прошлом году моногород Котовск получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Кроме того, на территории Тамбовской области находится единственный в России аграрный наукоград Мичуринск.

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