В КамАЗе назвали сроки подписания соглашения по заводу в Сенегале

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. КамАЗ планирует подписать соглашение по строительству завода в Сенегале в конце 2018 — начале 2019 года, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании по продажам и сервису Сергей Афанасьев.

"Все планы в силах, африканский рынок предполагает, что все сделки делаются достаточно долго — по году, по два. Мы ожидаем в конце этого года — в начале следующего подписать соглашение (о строительстве завода — ред.)", — сказал Афанасьев.

В начале июня 2017 года глава КамАЗа Сергей Когогин говорил, что компания рассматривает возможность организации сборочного производства в Сенегале. Он отмечал, что первый контракт на поставку 400 автомобилей уже подписан, второй этап сотрудничества — переход на сборочное производство в стране.

Позднее Когогин говорил, что компания начала работу по проектированию завода КамАЗ в Сенегале, а объем сделок по созданию сборочного предприятия в стране достигает 50 миллионов долларов. Емкость рынка Сенегала оценивается в 1,5 тысячи машин в год, там сформированы наиболее правовые условия безопасности бизнеса и инвестиций, страна готова предоставить компании хорошие условия размещения производств на территории индустриального парка недалеко от Дакара, отмечал Когогин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.