ВТБ в рамках ВЭФ-2018 подписал 4 соглашения о сотрудничестве с регионами

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Банк ВТБ подписал в среду на Восточном экономическом форуме четыре соглашения о сотрудничестве с регионами РФ — Сахалинской и Кемеровской областями, Республикой Бурятия и Забайкальским краем, сообщает пресс-служба банка.

Соглашения направлены на развитие сотрудничества банка и региональных органов госвласти в рамках реализации приоритетных проектов в области ЖКХ, здравоохранения, инфраструктурного строительства. Они также предусматривают взаимодействие сторон в разработке и внедрении совместных инвестиционных программ, развитие системы кредитования и банковской инфраструктуры в субъектах РФ.

"Укрепление позиций ВТБ и активная работа с малым предпринимательством в регионах присутствия — одна из наших ключевых задач. Для ее реализации мы активно ведем диалог с органами государственной власти в субъектах Российской Федерации, обсуждаем участие в различных проектах, в том числе и социально значимых. ВТБ готов наращивать свое присутствие и увеличивать поддержку малого бизнеса в регионах, и подписанные сегодня соглашения — еще один шаг в данном направлении", — привели в пресс-службе слова заместителя президента — председателя правления банка ВТБ Дениса Бортникова, подписавшего соглашения со стороны банка.