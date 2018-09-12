Курс рубля стабилизируется к концу года, считает Костин

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Курс рубля к концу года стабилизируется, несмотря на негативный фактор западных санкций в отношении РФ, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Есть разные оценки. Санкции — негативный фактор, но я думаю, что все будет нормально, к концу года ситуация по крайней мере будет понятна, и (рубль. — Прим. ред.) стабилизируется", — сказал Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее не исключил, что рубль к концу 2018 года укрепится до 63-64 рубля за доллар, но возврат на этот фундаментально обоснованный уровень может и затянуться.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.