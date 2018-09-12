Нацпроект по Дальнему Востоку поможет экономике региона, заявил глава РФПИ

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Национальный проект по развитию Дальнего Востока поможет продолжить экономический успех региона, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Это, безусловно, крайне важно, мы видим, как Дальний Восток уже активно развивается", — сказал Дмитриев на ВЭФ, отметив, что несколько лет назад объем прямых инвестиций на Дальний Восток составлял 2%, а сегодня вырос до 24%.
"Безусловно, правильный план развития Дальнего Востока продолжит тот успех, который мы видим здесь сейчас", — добавил глава РФПИ.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.