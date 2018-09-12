Нацпроект по Дальнему Востоку поможет экономике региона, заявил глава РФПИ

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Национальный проект по развитию Дальнего Востока поможет продолжить экономический успех региона, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что будет разработана нацпрограмма развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой продления до 2035 года. Правительству будет дано поручение подготовить такой документ в тесном контакте с дальневосточными регионами, гражданами, бизнесом, общественными объединениями.

"Это, безусловно, крайне важно, мы видим, как Дальний Восток уже активно развивается", — сказал Дмитриев на ВЭФ, отметив, что несколько лет назад объем прямых инвестиций на Дальний Восток составлял 2%, а сегодня вырос до 24%.

"Безусловно, правильный план развития Дальнего Востока продолжит тот успех, который мы видим здесь сейчас", — добавил глава РФПИ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.