Глава Роструда предлагает развивать электронные трудовые договоры

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. В России должны развиваться электронные трудовые договоры для трудоустройства в любом регионе, заявил глава Роструда Всеволод Вуколов на сессии "Таланты 2035" на Восточном экономическом форуме.

Вуколов говорил о необходимости развивать бесплатные инструменты, такие как портал "Работа в России".

"Мы должны стремиться к тому, чтобы с телефона человек мог все трудовые отношения решить, заключить электронный трудовой договор, чтобы он мог в Ивановской области заключить договор с Камчаткой и не бояться приехать на предприятие, знать, что он там будет трудоустроен на хороших условиях… Сейчас, мне кажется, нужно эти действия уже реализовывать, и потихоньку они реализуются", — заявил Вуколов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятия.