Экономические отношения России и Японии будут развиваться, заявил Шувалов

Председатель государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) (ВЭБ) Игорь Шувалов на панельной сессии Национальные проекты: что будет сделано на Дальнем Востоке? Жилье и городская среда в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

Председатель государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) (ВЭБ) Игорь Шувалов на панельной сессии Национальные проекты: что будет сделано на Дальнем Востоке? Жилье и городская среда в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Экономические отношения между Россией и Японией будут развиваться независимо от того, будет ли подписан между странами мирный договор до конца года, сказал РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор между РФ и Японией до конца года без предварительных условий. Кроме того, президент добавил, что нужно создать обстановку для комфортного решения остальных вопросов.

"Если это состоится — это очень хорошо. Если это не состоится, в любом случае экономические отношения между Россией и Японией будут развиваться. Потому что основной тезис, который мы сейчас проповедуем: только успех в экономической сфере будет являться хорошей основой для заключения мирного договора", — сказал Шувалов.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.