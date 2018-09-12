Тепловой аэростат Россия совершает перелет через пролив Босфор Восточный с северной части острова Русский во Владивосток в честь открытия IV Восточного экономического форума

Тепловой аэростат Россия совершает перелет через пролив Босфор Восточный с северной части острова Русский во Владивосток в честь открытия IV Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что сможет быстро разработать параметры специального режима на острове Русский, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Я думаю, мы довольно быстро определим конструкцию подобных режимов… Мы сейчас очень быстро наладим диалог и с местным сообществом, и с профессиональным сообществом, и с учеными, и с руководителями образования. Потому что это красивая, сложная, увлекательная и очень перспективная задача",- сказал Акимов, отметив, что о конкретных сроках говорить пока рано.

Также вице-премьер пообещал "с душой" проработать поручение президента. "Президент дал правительству поручения, мы их обязательно проработаем, и проработаем не формально, не с бюрократической точки зрения, а что называется с душой", — объяснил он.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума поручил правительству проработать специальный статус для острова Русский, который позволил бы тестировать там самые передовые технологические разработки, даже еще не урегулированные законодательно.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.