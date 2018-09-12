"Мегафон" стал цифровым партнером чемпионата WorldSkills-2019 в Казани

КАЗАНЬ, 12 сен — РИА Новости. Компания "Мегафон" выступит цифровым партнером 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills-2019, который пройдёт в августе следующего года в Казани, сообщает оргкомитет чемпионата.

Чемпионат мира WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.

"Соответствующее соглашение о намерениях 12 сентября подписали операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова, генеральный директор союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов и заместитель премьер-министра – министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов в рамках Восточного экономического форума", — говорится в сообщении.

В церемонии подписания соглашения принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. "Наша республика плотно сотрудничает с компанией "Мегафон". Компания много раз выступала партнёром проектов, в том числе и международного масштаба, которые были реализованы в Татарстане. С радостью констатируем факт того, что мы продолжаем совместную работу, на этот раз в рамках чемпионата мира по профессиональному мастерству", — отметил Минниханов.

По словам Серебряниковой, современные технологии стремительно развиваются и меняют многие сферы нашей жизни, в том числе образование, на смену традиционным профессиям приходят новые, на некоторых должностях людей заменяют роботы и искусственный интеллект. Задача бизнеса и государства, по её мнению, состоит в том, чтобы изменить подход к образованию, сделать процесс более персонифицированным, чтобы он позволял представителям нового поколения по максимуму раскрыть свой потенциал и реализовать себя в профессиях будущего. "Чемпионат мира WorldSkills – важная площадка для обмена опытом и обсуждения взглядов на цифровое образование", — подчеркнула она.

WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia.

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