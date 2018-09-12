Глава РФПИ прокомментировал предложение Путина о мирном договоре с Японией

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Компаниям РФ и Японии было бы проще работать при наличии мирного договора, сказал РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Восточного экономического форума.

Президент России Владимир Путин предложил на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума заключить мирный договор между РФ и Японией до конца года без предварительных условий.

"Предложение мы оцениваем крайне позитивно, это очень правильное предложение", — заявил Дмитриев.

"Компаниям, безусловно, было бы проще работать в этих условиях (при наличии мирного договора — ред.)", — добавил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.